أجواء أسرية.. محمد صلاح مع عائلته في مصر

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى مصر، استعدادًا للانتظام بشكل رسمي في معسكر منتخب مصر الوطني، خلال فترة التوقف الدولي، لخوض الاستحقاقات والمباريات المقبلة مع الفراعنة.

وحرص صلاح، قائد المنتخب الوطني، على قضاء بعض الوقت مع أفراد أسرته، في أجواء عائلية اتسمت بالدفء، حيث ظهر برفقة والده وشقيقه وعمه، في صور حظيت بتفاعل كبير من جانب الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور محمد صلاح رفقة أفراد عائلته، وسط حالة من الترحيب والاحتفاء بالنجم المصري، الذي يحظى بشعبية واسعة بين الجماهير، خاصة مع استمرار ارتباطه بمنتخب مصر وقيادته للفراعنة في الاستحقاقات الدولية.

وجاء ظهور صلاح العائلي قبل توجهه للانتظام في معسكر المنتخب، ليبدأ استعداداته مع زملائه تحت قيادة الجهاز الفني، في إطار التحضيرات للمباريات المقبلة.

وبعد وصوله إلى معسكر الفراعنة، انتظم محمد صلاح في التدريبات الجماعية للمنتخب، وبدأ تحضيراته مع الفريق استعدادًا للمواجهات المنتظرة.

ويعول الجهاز الفني لمنتخب مصر على خبرة صلاح ودوره القيادي داخل الفريق، باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب وأكثر اللاعبين خبرة على المستوى الدولي.

ويأتي ظهور محمد صلاح مع أسرته بعد أسابيع من حدث عائلي سعيد، بعدما رُزق بمولود ذكر جديد أطلق عليه اسم «ليل».

وانضم «ليل» إلى أسرة محمد صلاح بجانب ابنتيه مكة وكيان، ليصبح أحدث أفراد عائلة قائد منتخب مصر.

ويواصل صلاح خلال الفترة الحالية الجمع بين التزاماته مع ناديه ومنتخب مصر، إلى جانب اهتمامه بحياته الأسرية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لكل تفاصيل مسيرته داخل وخارج الملعب.