محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة أنجولا

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يتواجد «الفراعنة» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على فيسبوك: “محمد صلاح نجم منتخب مصر وصل المعسكر النهاردة ويظهر في مران المنتخب مساء اليوم استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان”.

وتابع: “عمر مرموش وحمزة عبد الكريم وعمر فايد يشاركوا في مران منتخب مصر مساء اليوم برفقة محمد صلاح”.

ويخوض منتخب مصر 3 مباريات خلال فترة التوقف الدولي الحالية، الممتدة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، حيث يواجه أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في جوبا يوم 29 سبتمبر، في الثالثة عصرًا.

ويختتم المنتخب مبارياته بمواجهة جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر على استاد القاهرة.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن قائمة تضم 24 لاعبًا، بواقع 15 لاعبًا محليًا و9 محترفين، قبل أن يعلن إبراهيم حسن، مدير المنتخب، استبعاد حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري بسبب الإصابة، واستدعاء عمر فايد لاعب فروزينوني الإيطالي بدلًا منه.

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي: محمد صلاح، حمزة عبد الكريم، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، هيثم حسن، عمر فايد ورامي ربيعة.