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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدواجن لأنها جزء لا يتجزأ من وجبات المصريين وبالتالي تؤثر على ميزانية الأسرة .

أسعار الفراخ البيضاء  

زادت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 في المزارع ليسجل سعر الكيلو 67 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بين 73 و77 جنيهًا، حسب المنطقة.

الدواجن

أسعار الفراخ الساسو 


سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم في المزارع 120 جنيها، بينما يصل سعر البيع للمستهلك نحو 130 جنيها للكيلو.


أسعار الفراخ البلدي 


سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم في المزارع 115 جنيها، بينما يصل سعر البيع للمستهلك بنحو 135 جنيها للكيلو.

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم :

الفراخ الأمهات:71 جنيها.
الفراخ الرزي: 109 جنيهات .
الرومي الأبيض: 140 جنيها.
الرومي الأسود: 150 جنيها.
البط المسكوفي: 95 جنيها
بط مولار: 70 جنيها.
بط فرنساوي: 60 جنيها.
السمان: 80 جنيها.


سعر كرتونة البيض 


ارتفعت أسعار كرتونة البيض في المزارع بالمقارنة مع أسعارها في الأسابيع الماضية، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع بين 100 و110 جنيهات، ليصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيها للطبق الواحد.

اسعار الدواجن اليوم

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع 120 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 130 جنيها للكرتونة.

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع 125 جنيها، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح من 135 إلى 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم وجاءت الأسعار كالآتي…


سجل سعر الكتكوت الأبيض:  25 و30 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: 19 جنيها.
الكتكوت الساسو بيور: 20 جنيها.
كتكوت بلدي مشعر: 6.5 جنيه.
بط مسكوفي عمر يوم: 35 جنيها .
بط فرنساوي بيور: 23 جنيها .
كتكوت هجين: 12 جنيها .
كتكوت جيل ثاني: 16 جنيها.
كتكوت روزي بيور: 15 جنيها.
بط مولار محلي: 35 جنيها.
 

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