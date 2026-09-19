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قبل إعادة بيعها لمصانع الحلوى.. محافظ الغربية: ضبط 228 ألفًا و600 بيضة فاسدة داخل مزرعة دواجن متهالكة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل إعادة بيعها لمصانع الحلوى.. محافظ الغربية: ضبط 228 ألفًا و600 بيضة فاسدة داخل مزرعة دواجن متهالكة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي بكل حسم لمحاولات تداول أو إعادة استخدام المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة أهالينا بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتمكنت حملة رقابية مكبرة برئاسة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبالتنسيق مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، من ضبط 228 ألفًا و600 بيضة فاسدة داخل مزرعة دواجن متهالكة، قبل إعادة الاتجار بها وتدويرها وبيعها لمصانع الحلوى لاستخدامها في تصنيع الأغذية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وكانت معلومات قد وردت إلى وكيل وزارة التموين بالغربية بشأن استخدام مزرعة دواجن متهالكة في تجميع كميات كبيرة من البيض الفاسد، مع إعادة الاتجار به.

وعلى الفور جرى تشكيل حملة مكبرة، ضمت أجهزة الرقابة التموينية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وبالانتقال إلى المكان وفحصه؛ تبين افتقاره إلى الاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ وتداول البيض. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 7,620 كرتونة، بواقع 30 بيضة للكرتونة، بإجمالي 228 ألفًا و600 بيضة.

وبعرض المضبوطات على المختصين بالطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء؛ أكدت تقارير الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية رقابية تموينية البيض

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