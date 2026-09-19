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ممثلةً لـ 22 دولة عربية.. مصر في باريس لطرح «رؤية المنطقة لمستقبل النقل الجوي»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ممثلةً لـ 22 دولة عربية.. مصر في باريس لطرح «رؤية المنطقة لمستقبل النقل الجوي»

الطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة
الطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة
نورهان خفاجي

اختيرت جمهورية مصر العربية لتمثيل المنظمة العربية للطيران المدني (ACAO) – والتي تضم في عضويتها 22 دولة عربية –؛ لعرض رؤية ومصالح الدول العربية، خلال فعاليات المنتدى التاسع للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

مصر تمثل الدول العربية في المؤتمر الأوربي للطيران

ومثّل سلطة الطيران المدني المصري في المنتدى، الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومدير عام الاتفاقيات الدولية، حيث استعرض المحاور الرئيسية للرؤية العربية الخاصة بمستقبل صناعة النقل الجوي واستدامتها البيئية.

وشهدت المشاركة المصرية إبراز عدة قضايا حيوية في مقدمتها ملف وقود الطيران المستدام (SAF)، حيث طالبت السلطة بضرورة اعتماد سياسات دولية مرنة وواقعية تراعي التفاوت الاقتصادي ومعدلات الإنتاج بين مختلف الدول، بما يضمن عدم إعاقة نمو حركة الطيران.

وقود الطيران المستدام وجهود مصر

وفي إطار جذب الاستثمارات الخضراء، استعرض الجانب المصري مشروعين واعدين قيد التطوير داخل جمهورية مصر العربية لإنتاج الوقود الحيوي المستدام، كخطوة عملية نحو تعزيز الاستدامة وتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع.

كما شددت الكلمة على أهمية تعزيز التعاون الدولي المباشر، لا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا حديثة، وتوفير التمويل اللازم، وبناء القدرات البشرية، لضمان تحقيق تحول بيئي عادل وقابل للطبيق دون فرض أعباء تشغيلية غير واقعية على شركات وقطاعات النقل الجوي بالمنطقة.

صناعة النقل الجوي سلطة الطيران المدني وقود الطيران المستدام النقل الجوي بالمنطقة

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