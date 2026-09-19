مفتي الجمهورية يعزي وزير القوى العاملة الأسبق في والدته

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى، محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في وفاة والدته الكريمة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

وتوفيت اليوم السبت، والدة النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خبر وفاة والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، موضحا أن العزاء سيقام اليوم السبت في قرية سماكين شرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ، ويوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر ، بمسجد المشير قاعة السلام - القاهرة .