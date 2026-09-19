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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان تطرح 25 ألف وحدة بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. التفاصيل ومواعيد الحجز

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن التقديم يبدأ اعتبارًا من 20 سبتمبر، مع اختلاف مواعيد وآليات التقديم وفقًا لكل طرح.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن الطرح يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، إلى جانب 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن الـ15 ألف وحدة المطروحة بنظام الإيجار تتوزع على عدد من المحافظات والمدن، بمساحات مختلفة تبدأ من 75 و90 مترًا، موضحًا أن الطرح يشمل وحدات في أكثر من 18 مدينة جديدة وعدد من المحافظات.

وأضاف أن هناك وحدات أخرى ضمن المبادرة بمساحات تصل إلى 90 و100 متر، موزعة على عدد من المحافظات.

وأوضح أن التقديم لذوي الهمم يبدأ من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما في ذلك ذوو الهمم، من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، منها 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للسكن، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها.

وأشار إلى أن الوحدات موزعة على نحو 25 مدينة جديدة، ويبدأ التقديم عليها عبر منصة «مسكن» اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر، مع طرح كراسة الشروط إلكترونيًا.

وأضاف أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح من 57 إلى 161 مترًا مربعًا، وتشمل عددًا من المشروعات السكنية المختلفة.

وأوضح خطاب أن المتقدمين للحصول على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك يجب ألا يقل سنهم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا.

وأشار إلى أن المستفيد يدفع مقدم الحجز والأقساط الشهرية، ويمكنه تقسيط قيمة الوحدة لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفي نهاية مدة الإيجار المنتهي بالتملك تنتقل الوحدة إلى ملكيته وفقًا للشروط المحددة.

وفيما يتعلق بوحدات الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»، أوضح أن سن المتقدم يتراوح بين 21 و35 عامًا، وألا يتجاوز صافي دخل الأسرة الشهري 16 ألف جنيه، مع سداد مصروفات التسجيل والتأمين وفقًا للإجراءات المحددة للطرح.

وأكد أن التقديم يتم من خلال المنصات الإلكترونية المحددة لكل طرح، سواء منصة «مصر الرقمية» لوحدات الإيجار أو منصة «مسكن» لوحدات الإيجار المنتهي بالتملك.

https://web.facebook.com/share/v/19Td3trTc1/ 

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