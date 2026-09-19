الأرصاد تكشف طقس الأحد| القاهرة 32 درجة.. وشبورة ورياح

حالة الطقس غدا.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تحسن الأحوال الجوية غدًا، الأحد، مع انخفاض قيم درجات الحرارة لتدور حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، فيما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع استمرار نشاط الرياح وظهور الشبورة المائية وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتشير أحدث توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الأكثر اعتدالًا بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بينما تستمر الأجواء الحارة نهارًا على عدد من المحافظات، مع اختلاف درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى.

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كيف يكون الطقس غدًا الأحد في القاهرة والمحافظات؟

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لا تزال تتأثر بكتل هوائية معتدلة ومنخفضة في حرارتها قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وهو ما يسهم في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتلطف الأجواء.

وتوقعت غانم أن تكون الأجواء غدًا خريفية حارة نهارًا على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلة تمامًا في الصباح الباكر مع غياب أشعة الشمس، مؤكدة عدم وجود أي ارتفاعات في درجات الحرارة بكافة المحافظات.

وتشير البيانات المنشورة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 إلى أن العظمى المتوقعة غدًا الأحد على القاهرة الكبرى تبلغ 32 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 34 درجة، مع استمرار الأجواء الحارة الرطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد؟

تشهد محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى هناك ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال ساعات النهار.

وتؤكد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 28 إلى 29 درجة، وعلى القاهرة والوجه البحري من 32 إلى 33 درجة، وعلى جنوب البلاد من 33 إلى 40 درجة خلال الفترة من الأحد 20 سبتمبر إلى الخميس 24 سبتمبر 2026.

كيف تكون حالة الطقس ليلًا في القاهرة؟

أكدت الدكتورة منار غانم أن الأجواء ليلًا ستكون معتدلة تمامًا، حيث تنخفض الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية، وتبلغ أقل من ذلك في المدن الجديدة، وهو ما يعكس استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية خلال ساعات الليل والمساء.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار تأثير الكتل الهوائية المعتدلة القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، إلى جانب ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء خلال فترات النهار.

هل تستمر الرياح غدًا وما تأثيرها؟

يستمر نشاط الرياح بسرعات تتراوح من 30 إلى 35 كم/ساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا وفي المساء، إلا أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد، الأمر الذي قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وتشير أحدث توقعات الطقس المنشورة اليوم إلى استمرار نشاط الرياح أحيانًا من الأحد 20 سبتمبر إلى الخميس 24 سبتمبر على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، بما يتوافق مع استمرار التحسن في الإحساس بحالة الطقس في بعض المناطق.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا؟

أوضحت غانم أن فرص الأمطار الخفيفة والضعيفة لا تزال قائمة على فترات متقطعة في أغلب السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار ظهور بعض السحب التي قد تساعد على الحد من سطوع أشعة الشمس في بعض المناطق.

وتتزامن فرص الأمطار مع استمرار التغير التدريجي في طبيعة الأجواء خلال الأيام الحالية، في ظل انخفاض درجات الحرارة واقتراب البداية الرسمية لفصل الخريف.

متى تظهر الشبورة المائية وما المناطق المتأثرة بها؟

من المتوقع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وتشير توقعات الهيئة إلى وجود الشبورة المائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في فترات تكونها.

هل يستمر تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة؟

جددت الدكتورة منار غانم التأكيد على أن هذا الأسبوع سيشهد أجواء أقرب للخريفية دون أي ارتفاعات حرارية، تمهيدًا للبداية الرسمية لفصل الخريف، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المنشورة اليوم إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الفترة المتوقعة، مع تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة يومي الأحد 20 سبتمبر والاثنين 21 سبتمبر، و32 درجة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، ثم 33 درجة يوم الأربعاء 23 سبتمبر، و33 درجة يوم الخميس 24 سبتمبر.

ما تحذيرات الأرصاد لقائدي السيارات والمسافرين؟

ناشدت الدكتورة منار غانم قائدي المركبات والمسافرين بضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد صباحًا أثناء وجود الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار للتعرف على آخر تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية المؤثرة على الطرق.

وتكتسب هذه المناشدة أهمية خاصة مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب احتمالات إثارة الرمال والأتربة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد نتيجة نشاط الرياح.

ماذا تعني توقعات الطقس حتى بداية الخريف؟

تعكس توقعات الأيام المقبلة استمرار الاتجاه نحو أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفترات ارتفاع درجات الحرارة السابقة، مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار على عدد من المناطق، واعتدال الأجواء خلال الليل والصباح الباكر.

ومع اقتراب البداية الرسمية لفصل الخريف يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، تستمر درجات الحرارة في التحرك ضمن المعدلات التي أعلنتها الهيئة، بينما تظل متابعة النشرات الجوية ضرورية لمعرفة أي تغيرات جديدة في درجات الحرارة أو فرص الأمطار أو نشاط الرياح أو الشبورة المائية.

وتؤكد البيانات الحالية أن أبرز ملامح طقس غد الأحد تتمثل في استمرار تحسن الأحوال الجوية، وتسجيل العظمى 32 درجة على القاهرة الكبرى، مع أجواء حارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، واعتدال نسبي خلال ساعات الليل، إلى جانب نشاط الرياح والشبورة المائية وفرص الأمطار الخفيفة في بعض المناطق.