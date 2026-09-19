ارتفاع ولا انخفاض؟.. تفاصيل طقس ثاني أسابيع العام الدراسي

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من غدا الأحد 20 سبتمبر وحتى الخميس 24 سبتمبر 2026.

وتشير الخريطة الجوية إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

​الظواهر الجوية المؤثرة

​شبورة مائية: تتشكل شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مروراً بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وصولاً إلى شمال الصعيد.

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة المذكورة.

​درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة

​القاهرة الكبرى والوجه البحري

​الأحد 20 سبتمبر: العظمى 32 - المحسوسة 34

​الإثنين 21 سبتمبر: العظمى 32 - المحسوسة 34

​الثلاثاء 22 سبتمبر: العظمى 32 - المحسوسة 34

​الأربعاء 23 سبتمبر: العظمى 33 - المحسوسة 35

​الخميس 24 سبتمبر: العظمى 33 - المحسوسة 35

​السواحل الشمالية

​الأحد 20 سبتمبر: العظمى 29 - المحسوسة 32

​الإثنين 21 سبتمبر: العظمى 29 - المحسوسة 32

​الثلاثاء 22 سبتمبر: العظمى 28 - المحسوسة 31

​الأربعاء 23 سبتمبر: العظمى 29 - المحسوسة 32

​الخميس 24 سبتمبر: العظمى 29 - المحسوسة 32

​شمال الصعيد

​الأحد 20 سبتمبر: العظمى 34 - المحسوسة 36

​الإثنين 21 سبتمبر: العظمى 33 - المحسوسة 35

​الثلاثاء 22 سبتمبر: العظمى 33 - المحسوسة 35

​الأربعاء 23 سبتمبر: العظمى 34 - المحسوسة 36

​الخميس 24 سبتمبر: العظمى 35 - المحسوسة 37

​جنوب الصعيد

​الأحد 20 سبتمبر: العظمى 38 - المحسوسة 39

​الإثنين 21 سبتمبر: العظمى 39 - المحسوسة 40

​الثلاثاء 22 سبتمبر: العظمى 39 - المحسوسة 40

​الأربعاء 23 سبتمبر: العظمى 40 - المحسوسة 41

​الخميس 24 سبتمبر: العظمى 41 - المحسوسة 42

​وأهابت الجهات المعنية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة أي مستجدات طارئة في حالة الطقس.

موجة حارة تضرب البلاد الخميس

وكانت شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية المؤقتة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصلت موجة الارتفاع في درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الخميس، ليسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ اعتبارًا من يوم الجمعة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية.

وتأتي هذه الموجة الانتقالية بالتزامن مع الأيام الأخيرة من فصل الصيف فلكيًا، لتضع المواطنين في مواجهة طقس متأرجح يجمع بين امتداد منخفض الهند الموسمي وبداية لقرع طبول فصل الخريف.

الخميس: ذروة الارتفاع ومصيدة الرطوبة

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن يوم الخميس الماضي مثل ذروة الارتفاع المؤقت في الحرارة. وتوقعت الهيئة أن تُسجل درجات الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية، في حين تتجاوز حاجز 45 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الأزمة الحقيقية لن تقتصر على قيم درجات الحرارة المعلنة، بل في الارتفاع الكبير لنسب الرطوبة الجوية. هذا الارتفاع يزيد بشكل ملحوظ من الإحساس بحرارة الطقس، ويجعل الأجواء تبدو أشد حرارة عما هي عليه في الواقع بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

بالإضافة إلى ذلك، تظل الفرص مهيأة لظهور الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية، مع نشاط طفيف للرياح خلال ساعات المساء.