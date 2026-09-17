بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. هذه أسعار الدولار والذهب في الأسواق

في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات السائدة في الأسواق المالية، أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رسمياً عن قراره برفع معدلات الفائدة، في محاولة مستمرة لكبح جماح التضخم والسيطرة على مستويات الأسعار.

​خلفية القرار وتداعياته:

و​يأتي هذا القرار في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية عن كثب مؤشرات النمو الاقتصادي وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وعادةً ما ينعكس رفع أسعار الفائدة على عدة أصعدة اقتصادية رئيسية، أبرزها:

​تكلفة الاقتراض: ارتفاع تكاليف القروض للأفراد والشركات، مما قد يساهم في تباطؤ الإنفاق والاستهلاك.

​الأسواق المالية: تشهد الأسواق عادة تفاعلات سريعة ومتقلبة في أسعار الصرف وأسواق الأسهم عقب صدور مثل هذه القرارات.

​السيطرة على التضخم: الهدف الأساسي للفيدرالي هو إعادة معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة (نحو 2%).

​ومن المتوقع أن تصدر تفاصيل إضافية حول تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي ونظرة البنك المستقبلية للسياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي اللاحق للإعلان.

وفي أعقاب قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيراتها المباشرة على حركة الصرف والأسواق المعدنية، جاءت الأسعار المسجلة في التعاملات الحالية كالتالي:

​1. أسعار الدولار الأمريكي:

​في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة): استقر سعر الدولار متجاوزاً حاجز الـ 52 جنيهاً، مسجلاً في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

​البنك المركزي المصري: سجل السعر الرسمي نحو 52.14 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

​2. أسعار الذهب (محلياً وعالمياً):

​المستوى العالمي: بعد موجة التراجع السريعة التي ضربت المعدن الأصفر عقب إعلان الفيدرالي، تحركت الأوقية عالمياً لمحاولة تعويض جانب من الخسائر مسجلة تداولات قرب نطاق 4,280 إلى 4,345 دولاراً للأونصة مع بدء محاولات ارتداد طفيفة.

​السوق المحلي في مصر: سجلت الأعيرة المختلفة ارتفاعات طفيفة متأثرة بحركة الصاغة وسعر الصرف وجاءت كالتالي: