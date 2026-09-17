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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. هذه أسعار الدولار والذهب في الأسواق

الفائدة
الفائدة
قسم الخدمات

 في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات السائدة في الأسواق المالية، أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رسمياً عن قراره برفع معدلات الفائدة، في محاولة مستمرة لكبح جماح التضخم والسيطرة على مستويات الأسعار.

​خلفية القرار وتداعياته:

و​يأتي هذا القرار في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية عن كثب مؤشرات النمو الاقتصادي وبيانات التضخم في الولايات المتحدة. 

الدولار يستعيد قوته والين يتراجع مع ترقب قرارات الفائدة الأمريكية واليابانية

وعادةً ما ينعكس رفع أسعار الفائدة على عدة أصعدة اقتصادية رئيسية، أبرزها:

تكلفة الاقتراض: ارتفاع تكاليف القروض للأفراد والشركات، مما قد يساهم في تباطؤ الإنفاق والاستهلاك.

الأسواق المالية: تشهد الأسواق عادة تفاعلات سريعة ومتقلبة في أسعار الصرف وأسواق الأسهم عقب صدور مثل هذه القرارات.

الأسهم الآسيوية ترتفع مع ترقب الأسواق مزيدًا من رفع الفائدة الأمريكية

السيطرة على التضخم: الهدف الأساسي للفيدرالي هو إعادة معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة (نحو 2%).

​ومن المتوقع أن تصدر تفاصيل إضافية حول تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي ونظرة البنك المستقبلية للسياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي اللاحق للإعلان.

وفي أعقاب قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيراتها المباشرة على حركة الصرف والأسواق المعدنية، جاءت الأسعار المسجلة في التعاملات الحالية كالتالي:

الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

​1. أسعار الدولار الأمريكي:

في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة): استقر سعر الدولار متجاوزاً حاجز الـ 52 جنيهاً، مسجلاً في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: سجل السعر الرسمي نحو 52.14 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

الذهب يتماسك بعد موجة بيع حادة وسط ضغوط الفائدة وارتفاع أسعار النفط

​2. أسعار الذهب (محلياً وعالمياً):

المستوى العالمي: بعد موجة التراجع السريعة التي ضربت المعدن الأصفر عقب إعلان الفيدرالي، تحركت الأوقية عالمياً لمحاولة تعويض جانب من الخسائر مسجلة تداولات قرب نطاق 4,280 إلى 4,345 دولاراً للأونصة مع بدء محاولات ارتداد طفيفة.

السوق المحلي في مصر: سجلت الأعيرة المختلفة ارتفاعات طفيفة متأثرة بحركة الصاغة وسعر الصرف وجاءت كالتالي:

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية
  • ​عيار 24: نحو 7,165 جنيهاً للجرام.
  • ​عيار 21 (الأكثر مبيعاً): نحو 6,270 إلى 6,325 جنيهاً للجرام.
  • ​عيار 18: نحو 5,374 جنيهاً للجرام.
  • ​الجنيه الذهب: سجل نحو 50,160 إلى 50,640 جنيهاً (بدون المصنعية).
أسعار الفائدة أسعار الذهب أسعار الدولار رفع الفائدة الفيدرالي الأمريكي

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