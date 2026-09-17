بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى أبوقرقاص بالمنيا

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا بسبب خلافات الجيرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية ، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة ، بنشوب مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز أبو قرقاص، واُستخدم فيها الأسلحة النارية، كما أصيب عدداً من الأشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع المشاجرة، وتم السيطرة عليه، كما تبين إصابة 7 أشخاص برش خرطوش بالجسم وهم "رمضان.ك.أ" 60 سنة، "سالم.أ.أ" 50 سنة، "هاني.ع" 40 سنة، "رضا.ف.م" 47 سنة، "إمام م.إ" 30 سنة ، "عصمت.ر.ك" 45 سنة، محمد.س.أ" 15 سنة

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، مع التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.

كما عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في القرية لمنع تجدد المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.