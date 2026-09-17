محافظ المنيا: تمويل 31 ألف مشروع بقيمة 3 مليارات و786 مليون جنيه وتوفير 93 ألف فرصة عمل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود المحافظة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، تمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم الشباب وأصحاب المشروعات، من خلال إتاحة التمويل الميسر وتيسير إجراءات إقامة المشروعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقريرًا حول الموقف التنفيذي والنتائج التي حققتها المبادرة بمحافظة المنيا منذ انطلاقها عام 2015 ، حيث أوضح التقرير نجاح المبادرة في تمويل 31 ألفًا و11 مشروعًا، بإجمالي تمويل بلغ 3 مليارات و786 مليون جنيه، ساهمت في توفير 93 ألفًا و33 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بما يعكس إسهام المبادرة في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

كما أشار التقرير إلى إصدار 473 ترخيصًا مؤقتًا مميكنًا بالمجان للمشروعات المستفيدة، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المشروعات ودمج الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي، وتشجيع أصحاب المشروعات على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لممارسة أنشطتهم.

وأوضح المحافظ أن مبادرة «مشروعك» تتيح للشباب وأصحاب الأفكار والمشروعات الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، من خلال منظومة تمويلية ميسرة بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والبنوك والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المبادرة، والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الشباب وأصحاب المشروعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع تقديم التيسيرات اللازمة ودعم أصحاب المشروعات الجادة.

