البابا تواضروس يحتفل باليوبيل الذهبي لإيبارشية ملوي بحضور محافظ المنيا

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في احتفالية اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إعادة تأسيس مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، واللواء اسامة نصر الهوارى مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والعميد أ.ح عصام محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، والآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والقساوسة، ورجال الدين الإسلامي.

وخلال الاحتفالية، رحّب الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، بقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن قيم التعايش والمحبة والتعاون بين أبناء الوطن تستند إلى مبادئ راسخة في الأديان السماوية، وهو ما يجمع المصريين من وحدة وطنية وتاريخ مشترك، مؤكدًا أن أبناء الوطن الواحد يعيشون على أرض واحدة وينعمون بخيراتها، وأن التكاتف والعمل المشترك يمثلان سبيلًا للنهوض بمصر والحفاظ على مقدراتها.

ومن جانبه، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني عن دلالات اليوبيل الذهبي لإعادة تأسيس المطرانية، موضحًا أن الكنيسة تقوم بدور روحي وتربوي في بناء الإنسان، وتسهم في إعداد مواطن صالح من خلال غرس القيم والمبادئ التي تعزز المحبة والسلام والمسؤولية.

وأوضح أن تشكيل وعي الإنسان مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والتعليم والكنيسة والإعلام والمؤسسات الاجتماعية والأصدقاء، مشيرًا إلى أن الكنيسة تُعد كذلك مدرسة للانتماء وحب الوطن.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن مصر تتميز بتفرد طبيعتها وجغرافيتها ونهر النيل الذي يمثل أحد أهم ملامحها، معربًا عن الاعتزاز بمصر الغالية وما تحمله من تاريخ وحضارة وقيم راسخة تجمع أبناءها، ومؤكدًا أهمية المحبة والتعاون في بناء الإنسان والمجتمع والوطن.

وتزامنا مع مرور أربعين عاما على ترسيمه ألقى نيافة الأنبا ديمتريوس كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة فى حضور قداسة البابا تواضروس الثانى وتشريف اللواء كدوانى مؤكدا على أن هذا الاحتفال تجسيد حى لروح المحبة والوطنية الجامعة لكل المصريين

كما تضمنت الاحتفالية تقديم ترانيم وقصائد زجلية وفقرات للكورال، إلى جانب تقديم تكريمات وهدايا تذكارية للشخصيات العامة والرموز الوطنية، تقديرًا لدورهم ومشاركتهم في الاحتفالية.