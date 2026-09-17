آليات الاحتلال تفتح النيران على المنطقة الغربية لمدينة رفح

فتحت آليات الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاتها الثقيلة، اليوم، باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية فلسطينية ومحلية، في تطور جديد ضمن العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع.

وأفادت المصادر بأن إطلاق النار استهدف المنطقة الغربية للمدينة، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو تسجيل أضرار مادية جراء القصف حتى الآن. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر الميداني في جنوب قطاع غزة، ولا سيما في محيط مدينة رفح والمناطق القريبة منها.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، خلال الأيام الماضية، بإطلاق قوات الاحتلال النار من آلياتها باتجاه مناطق في رفح، إلى جانب قصف مدفعي طال مناطق شمال غربي المدينة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع.

وتشهد مناطق قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وفق تقارير فلسطينية، حوادث إطلاق نار وقصف متفرقة، فيما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن الخروقات. وأفادت تقارير حديثة بمقتل وإصابة فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع.

ولا تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية إسرائيلية بشأن الواقعة الأخيرة في المنطقة الغربية لمدينة رفح، كما لم ترد حصيلة مؤكدة للخسائر الناجمة عن إطلاق النار.



