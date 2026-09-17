فرحتنا بوجودك لا توصف.. لقاء استثنائي بين أحلام الشامسي ونجاة الصغيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله المطربة الإماراتية أحلام الشامسي وهي تغني للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، في أجواء احتفالية جمعت بينهما.

نجاة الصغيرة

وظهرت أحلام خلال الفيديو وهي تؤدي عددًا من أغنيات نجاة الصغيرة، وسط تفاعل الحاضرين، معبرة عن سعادتها بلقاء الفنانة الكبيرة ووجودها معها.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: «عيون القلب لم تسع فرحتنا اليوم بوجودك معانا يا صوت الحب».

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع مكانة نجاة الصغيرة الفنية، وحرص عدد من نجوم الفن على التعبير عن تقديرهم لمسيرتها الغنائية وما قدمته من أعمال على مدار عقود.