أحلام بعد لقائها نجاة الصغيرة: قامة فنية كبيرة

عبرت الفنانة الكويتية أحلام عن سعادتها البالغة بلقاء الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة أثناء تكريم الأخيرة، واختيارها شخصية العام الثقافية ضمن فعاليات جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وشاركت أحلام صورة لها مع نجاة الصغيرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: لا يمكن أوصف لكم سعادتي بلقائي بقامة فنية كبيرة.



وقد عادت نجاة الصغيرة إلى الظهور من جديد بعد فترة طويلة من الغياب عن الأضواء، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتزامن مع تكريمها واختيارها شخصية العام الثقافية ضمن فعاليات جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وخطفت نجاة الصغيرة الأنظار بظهورها النادر، خاصة أن الفنانة القديرة أصبحت قليلة الظهور خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل حضورها في أبوظبي مناسبة تحظى باهتمام كبير من جمهورها ومحبيها في الوطن العربي.

نجاة الصغيرة شخصية العام الثقافية

ويأتي ظهور نجاة الصغيرة بعد الإعلان عن اختيارها شخصية العام الثقافية في الدورة العشرين من جائزة الشيخ زايد للكتاب، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في إثراء الثقافة والفن العربي.

وجاء تكريم نجاة الصغيرة تقديرًا لتجربتها الفنية الممتدة، وما قدمته على مدار عقود من أعمال غنائية ارتبطت بوجدان الجمهور العربي، فضلًا عن تعاونها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين.