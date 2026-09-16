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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توفيرا للوقت والجهد.. تحميل استمارة اشتراكات الطلبة بخطوط المترو والمونوريل وLRT إلكترونيا

مترو
مترو
حسام الفقي

تعلن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل عن إتاحة إمكانية تحميل استمارة اشتراكات الطلبة الخاصة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة ، والمونوريل ، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) إلكترونيًا ، وذلك قبل التوجه إلى مكاتب الاشتراكات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل وقت الانتظار.
🔹 أولًا: خطوات تجهيز الاستمارة
1️⃣ تحميل استمارة اشتراك الطلبة وطباعتها.
2️⃣ إحضار عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة.
3️⃣ اعتماد الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب، على النحو التالي:
الطالب الجامعي: اعتماد الاستمارة من الجامعة أو الجهة التعليمية التابع لها.
الطالب المدرسي: اعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها.
4️⃣ يتم كتابة الكود المؤسسي للجهة التعليمية على الاستمارة، مع ضرورة ختمها بختم الجهة التعليمية، على أن يكون الختم واضحًا ومقروءًا.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
يتم تسليم الاستمارة بعد استيفائها إلى أقرب مكتب اشتراكات، مع إحضار المستندات التالية:
بالنسبة لإثبات محل الإقامة:
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول ومدون بها الوظيفة «طالب»، وموضح بها عنوان محل السكن الخاص بالطالب.
بالنسبة للطلاب دون سن 16 عامًا: شهادة ميلاد مميكنة للطالب، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، على أن يكون عنوان السكن مثبتًا بها.
في حالة التقديم بعنوان سكن مختلف عن العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي، يتم إحضار عقد مسجل أو عقد إيجار غير مسجل مرفقًا به إيصال مرافق حديث «مياه – كهرباء – غاز» موضحًا به العنوان الجديد.
بالنسبة لإثبات القيد الدراسي:
يتم إحضار أحد المستندات التالية:
صورة كارنيه الكلية أو المعهد للعام الدراسي الحالي أو السنوات السابقة.
أو بطاقة الترشيح.
أو صورة من إيصال المصروفات الدراسية للعام الحالي.
أو إيصال مصروفات صادر من فوري وليس إلكترونيًا، على أن يكون موضحًا به:
اسم الجامعة – اسم الطالب – اسم الكلية – الفرقة الدراسية.
وفي حالة عدم وجود كارنيه الكلية الحديث، يتم إحضار إفادة من الجهة الدراسية تفيد قيد الطالب بها.
تنبيه مهم
يتم استخراج الاشتراك من محل الإقامة إلى محل الدراسة فقط، وفقًا للبيانات المدونة بالاستمارة والمستندات المقدمة.
لتحميل استمارة اشتراك الطلبة من الرابط الرسمي:
[رابط تحميل الاستمارة] 
https://www.cairometro.gov.eg/ar/ApplicationForms
خدمات أسهل.. إجراءات أسرع.. لخدمة أبنائنا الطلاب.

تعلن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل عن إتاحة إمكانية تحميل استمارة اشتراكات الطلبة الخاصة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والمونوريل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل المترو والمونوريل

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