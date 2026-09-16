محمد عبد الجليل: مباراة القمة فرصة عموتة الأخيرة.. وأوضة لبس الأهلي أصبحت أفضل عن الموسم الماضي

تحدث محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن فوز الاهلي بالأمس على ابو قير للأسمدة في الدوري المصري

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مذهول من اداء الاهلي في مباريات الدوري المصري، وفكرة التقليل من الحسين عموتة غير مقبول لانه مدير فني كبير

واضاف: ادارة الاهلي وفرت كل شئ، اوضة لبس الاهلي أصبحت افضل من الموسم الماضي، وطبيعة عموتة هو "التكشيرة" وهي غير مصطنعة ولكن الاهلي مختلف عن جميع الأندية التي دربها عموتة



وتابع: والحكم على عموتة مازال مبكرا، ومباراة الزمالك هي الفرصة الأخيرة للحسين عموتة من اجل مراجعة حساباته خلال فترة التوقف الدولي، وتغيير المدرب حاليا ستكون أزمة وسمعة غير جيدة للأهلي من كثرة تغيير المدربين وعلى جمهور الاهلي الصبر،