مانشستر يونايتد يدرس الإطاحة بكاريك.. تفاصيل

أفادت تقارير صحفية بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يدرس الإطاحة بمايكل كاريك، المدير الفني للشياطين الحمر.

وأوضحت أن إدارة النادي الإنجليزي وضعت أكثر من اسم مرشح لخلافة كاريك ويأتي في مقدمتها المدرب الإيطالي أنطونيو كونتى، المدير الفني السابق لنادي نابولي.

وأشارت إلى أن قرار إقالة كاريك متوقف على نتائجه مع الفريق بالثلاث مباريات القادمة أمام فولهام وتوتنهام هوتسبير بالدورى الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط وذلك بعد مرور أربع جولات.

ويلتقي مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء مع نظيره فريق برايتون ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر تدرس إقالة كاريك في ظل تراجع نتائج الفريق منذ بداية منافسات الموسم الجاري.

ويرتبط المدرب الإنجليزى بعقد مع مانشستر يونايتد ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.