وزيرا الخارجية والنقل يبحثان تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات النقل

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم 16 سبتمبر، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بمقر وزارة الخارجية حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لدعم مشروعات التنمية في قطاع النقل.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والنقل، باعتباره أحد محاور دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بكفاءة منظومة النقل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة. وثمّن الجهود المشتركة المبذولة لتعبئة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في دعم وتنفيذ مشروعات النقل ذات الأولوية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

واستعرض الوزيران عدداً من مشروعات النقل الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول والمؤسسات المالية الصديقة، كما ناقشا الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ونسب الإنجاز المحققة، وسبل التعامل مع أية تحديات قد تواجه تنفيذها، بما يضمن استكمالها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

كما تناول اللقاء الاحتياجات المستقبلية لقطاع النقل، وأولويات الدولة من المشروعات التنموية، تمهيداً لطرحها على شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه التمويلات التنموية نحو المشروعات الأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية الوطنية.

وفي هذا الإطار، تم استعراض المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، والمقرر إطلاقها كمنصة وطنية لمتابعة مشروعات التعاون الدولي، بما في ذلك المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز بها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية.