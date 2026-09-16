وزير الخارجية الصيني: إطالة أمد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم المجتمع الدولي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن استمرار إطالة أمد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم المصالح المشتركة للأطراف المعنية ولا المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء وانج يي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بكين اليوم الأربعاء.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تشجع إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس، والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد في أقرب وقت ممكن، وإعادة بناء آلية التفاوض على أساس التوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن، وإجراء مشاورات جوهرية بشأن القضايا التي تهم كل طرف.