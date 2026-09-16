مرشح للرئاسة الفرنسية: حرب إيران غير شرعية.. وإغلاق هرمز يحمل شعوب العالم فاتورة الأزمة

قال جان لوك ميلونشون، المرشح للرئاسة الفرنسية، إن الحرب على إيران «غير شرعية»، محملًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية طالت شعوب العالم.

وأضاف ميلونشون أن تداعيات إغلاق المضيق لم تقتصر على أطراف الصراع، وإنما امتدت إلى الأسواق العالمية والمستهلكين، معتبرًا أن الشعوب هي التي تتحمل في النهاية تكلفة الاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وأوضح المرشح الفرنسي أن «الفاتورة» الناتجة عن الأزمة يجري التلاعب بها، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن أرباح شركات التكرير ارتفعت، وفق ما ذكره، إلى أربعة أضعاف خلال فترة إغلاق مضيق هرمز.

واعتبر ميلونشون أن ارتفاع أرباح شركات التكرير كان، من وجهة نظره، عاملًا رئيسيًا وراء زيادة أسعار الوقود، وليس اضطرابات الإمدادات وحدها.