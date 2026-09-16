الصين تدعو إيران وأمريكا إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات

أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، محادثات مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، في العاصمة بكين.

وقال وانج يي، وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإطالته لا يصب في المصلحة المشتركة للأطراف المعنية والمجتمع الدولي.

وأضاف أن الصين تحث إيران والولايات المتحدة على التحلي بالعقلانية وضبط النفس والعودة في أقرب وقت ممكن إلى مذكرة التفاهم المبرمة في إسلام آباد وإعادة بناء آلية التفاوض على أساس التوافقات التي جرى التوصل إليها حتى الآن وإجراء مشاورات موضوعية بشأن القضايا محل اهتمام كل طرف.