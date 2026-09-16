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وزير الطاقة الأمريكي: 18 مليون برميل نفط خرجت من الخليج أمس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي: 18 مليون برميل نفط خرجت من الخليج أمس

تدفقات النفط
تدفقات النفط
ملك ريان

قال وزير الطاقة الأمريكي، بحسب ما نقلته فوكس نيوز، إن نحو 18 مليون برميل من النفط خرجت من منطقة الخليج أمس، في مؤشر على استمرار حركة إمدادات الطاقة عبر المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الخليج، وسط متابعة دولية لحركة ناقلات النفط ومسارات تصدير الخام، لما لها من تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وتعد منطقة الخليج من أبرز مراكز إنتاج وتصدير النفط عالميًا، فيما تحظى حركة الملاحة عبر الممرات المائية الحيوية في المنطقة باهتمام واسع من الأسواق والحكومات. 

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