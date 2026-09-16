"المدرس بيتأخر عادي".. غضب بين طلاب مدرسة بالمنيا بعد منعهم من الدخول لتأخر 5 دقائق

منعت إدارة مدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين، عددا من الطلاب من دخول المدرسة اليوم، بسبب تأخرهم عن موعد الدخول الرسمي.

وقال الطلاب الممنوعون من الدخول: "مارضيوش يدخلونا المدرسة عشان أتأخرنا خمس دقايق ولكن المدرس لو اتأخر يخش بعد ساعه ويتأخر براحته".

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارا بإلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

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