قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بشأن الشاب الخليجي في واقعة فتاة البيرة بالتجمع
شهيد ومصابان.. قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
مرشح للرئاسة الفرنسية: حرب إيران غير شرعية.. وإغلاق هرمز يحمل شعوب العالم فاتورة الأزمة
"المدرس بيتأخر عادي".. غضب بين طلاب مدرسة بالمنيا بعد منعهم من الدخول لتأخر 5 دقائق
محمد عبد الجليل يصدم جماهير الأهلي: بيراميدز بطل الدوري.. وعموتة يحتاج للصبر
وزير الطاقة الأمريكي: 18 مليون برميل نفط خرجت من الخليج أمس
مهند الربيعي: ارتفاع معدلات النزوح من الساحل الغربي لليمن بسبب التوترات العسكرية
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل
لقاء سري في مسقط.. تعهد حوثي بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية
أذكار المساء بعد صلاة العصر.. كلمات من سنة النبي تحفظك من العين والحسد
تحذير عاجل من «المجتمعات العمرانية».. إعلانات وهمية عن وحدات وفيلات في 6 أكتوبر
أسامة ربيع يستقبل وفد المشاركين في المنتدى الإفريقي الـ15 لكبار متخذي القرار بالموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"المدرس بيتأخر عادي".. غضب بين طلاب مدرسة بالمنيا بعد منعهم من الدخول لتأخر 5 دقائق

الطلاب الممنوعين من الدخول
الطلاب الممنوعين من الدخول
ياسمين بدوي

منعت إدارة مدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين، عددا من الطلاب من دخول المدرسة اليوم، بسبب تأخرهم عن موعد الدخول الرسمي.

وقال الطلاب الممنوعون من الدخول: "مارضيوش يدخلونا المدرسة عشان أتأخرنا خمس دقايق ولكن المدرس لو اتأخر يخش بعد ساعه ويتأخر براحته". 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارا بإلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.
مدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين مدرسة المنيا الثانوية الطلاب المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. تغييرات جديدة وفرص على مختلف الأصعدة

بذور

بذور الشيا مقابل بذور الكتان: أيهما أفضل لأحماض أوميجا 3 والمغنيسيوم

تصفح الموبايل قبل النوم

ما تأثير مشاهدة الموبايل قبل النوم على القلب

بالصور

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل
مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل
مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد