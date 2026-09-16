يعاني بعض الأشخاص من آلام المفاصل والتيبس وصعوبة الحركة، وقد تزداد الأعراض لدى بعض الحالات مع الإجهاد أو قلة الحركة. ومع البحث عن طرق طبيعية تساعد على دعم صحة المفاصل، يتساءل كثيرون عن المشروبات التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي.

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

ورغم أن أي مشروب طبيعي لا يستطيع علاج التهاب المفاصل بمفرده، فإن بعض المشروبات التي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة أو مكونات ذات خصائص مضادة للالتهاب يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يساعد على دعم الصحة العامة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية، الذي دُرس لتأثيراته المضادة للأكسدة والالتهاب.

ويمكن تناول الشاي الأخضر دون إضافة كميات كبيرة من السكر، خاصة إذا كان الهدف هو الحفاظ على نظام غذائي صحي.

لكن لا ينبغي اعتباره علاجًا مباشرًا لالتهاب المفاصل، وإنما مشروبًا يمكن إدراجه ضمن نمط غذائي متوازن.

2- مشروب الزنجبيل

الزنجبيل من النباتات التي تحتوي على مركبات نشطة تمت دراسة خصائصها المضادة للالتهاب.

ويمكن تحضير مشروب الزنجبيل بإضافة شرائح من الزنجبيل الطازج إلى الماء الساخن وتركها عدة دقائق، ثم تناوله دافئًا.

ورغم وجود دراسات تشير إلى فوائد محتملة للزنجبيل في تخفيف بعض أنواع الألم والالتهاب، فإن قوة الأدلة تختلف حسب الحالة والجرعة وطريقة الاستخدام.

مشروبات طبيعية تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

3- الكركم مع الفلفل الأسود

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي من أكثر المركبات النباتية التي خضعت للدراسة بسبب خصائصها المضادة للالتهاب.

ويمكن إضافة كمية صغيرة من الكركم إلى مشروب دافئ، لكن من المهم عدم التعامل معه كبديل للأدوية التي يصفها الطبيب.

كما يجب الحذر من تناول مكملات الكركمين بجرعات عالية دون استشارة الطبيب، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية منتظمة.

4- القهوة دون إفراط

القهوة تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، وتشير بعض الأبحاث إلى وجود ارتباط بين استهلاك القهوة وبعض المؤشرات الصحية، لكن تأثيرها على التهاب المفاصل يختلف حسب نوع المرض وكمية الاستهلاك.

لذلك يمكن تناولها باعتدال ضمن النظام الغذائي، مع تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر أو الكريمة.

ولا يفضل زيادة استهلاك القهوة بهدف علاج ألم المفاصل، خصوصًا لدى الأشخاص الذين تتسبب لديهم الكافيين في الأرق أو خفقان القلب أو اضطرابات المعدة.

5- مشروب الكرز الحامض

يحتوي الكرز الحامض على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، وقد اهتمت بعض الدراسات بتأثيره المحتمل على الالتهاب وحمض اليوريك، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالنقرس.

لكن النتائج لا تعني أن عصير الكرز علاج للنقرس أو التهاب المفاصل، كما أن بعض المنتجات التجارية تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

لذلك إذا تم اختياره، يفضل الانتباه إلى كمية السكر الموجودة في المنتج.

6- الماء

قد يبدو الماء مشروبًا عاديًا، لكنه من أهم المشروبات التي يحتاج إليها الجسم يوميًا.

الحفاظ على الترطيب المناسب مهم للوظائف الطبيعية للجسم، كما أن استبدال المشروبات السكرية بالماء يساعد على تقليل السعرات الزائدة ودعم التحكم في الوزن.

وهذا مهم لأن الحفاظ على وزن صحي يقلل الحمل الواقع على المفاصل التي تحمل وزن الجسم، مثل الركبتين والوركين.

7- الحليب أو البدائل المدعمة

إذا كان الهدف هو دعم صحة العظام إلى جانب المفاصل، يمكن أن يكون الحليب أو بعض البدائل النباتية المدعمة بالكالسيوم وفيتامين د جزءًا من النظام الغذائي.

ويحتاج الجسم إلى الكالسيوم وفيتامين د للحفاظ على صحة العظام، لكن الاحتياجات تختلف من شخص لآخر حسب العمر والحالة الصحية والنظام الغذائي.

هل المشروبات تعالج التهاب المفاصل؟

المشروبات الطبيعية قد تكون جزءًا من نمط حياة صحي، لكنها لا تعالج جميع أنواع التهاب المفاصل، لأن أسباب المرض تختلف من شخص إلى آخر.

فالتهاب المفاصل الروماتويدي، على سبيل المثال، يختلف عن خشونة المفاصل أو النقرس، وبالتالي تختلف طرق العلاج.

كما أن الاعتماد على الأعشاب أو المشروبات وحدها وتأخير العلاج الطبي قد يسمح للمرض بالتطور، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى علاج منتظم.

لذلك إذا كان ألم المفاصل مستمرًا، أو يصاحبه تورم أو احمرار أو سخونة بالمفصل أو تيبس شديد في الصباح، فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص لتحديد السبب ووضع خطة العلاج المناسبة.