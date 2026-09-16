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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار: متحف أكاديمية الفنون خطوة مهمة لتوثيق تاريخ الموسيقى المصرية

على الحجار
على الحجار
أحمد إبراهيم

أعرب الفنان علي الحجار عن سعادته بمشروع متحف أكاديمية الفنون للموسيقى العربية، مؤكدًا أن إنشاء المتحف يمثل خطوة مهمة طال انتظارها لتوثيق تاريخ الموسيقى المصرية وحفظ ذاكرة رموزها وأجيالها المختلفة.

وقال علي الحجار: «فرحة كبيرة طبعًا، أول ما عرفت إن فيه مشروع جديد هيبقى اسمه متحف أكاديمية الفنون للموسيقى، حسيت إنها حاجة كان المفروض تحصل من زمان، والحمد لله إنها حصلت دلوقتي».

متحف متخصص داخل الأكاديمية 

وأضاف أن وجود متحف متخصص داخل أكاديمية الفنون يمثل إضافة مهمة للمشهد الثقافي والفني المصري، مشيرًا إلى أن الفنانين الذين أسهموا في إثراء الحياة الموسيقية المصرية سيكونون سعداء بأن تصبح لهم ولأعمالهم وذكرياتهم مساحة موثقة داخل متحف تابع للأكاديمية.

وأوضح الحجار أنه حرص على إهداء المتحف عددًا من المقتنيات والصور التي تحمل قيمة خاصة بالنسبة له ولتاريخ أسرته الفنية، من بينها صورة لوالده الفنان إبراهيم الحجار، إلى جانب صورة تجمعه بشقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار، فضلًا عن العود، باعتباره أحد الرموز المهمة في مسيرة الأسرة الموسيقية.

وقال الحجار: «جبت معايا صورة لبابا تتحط في المتحف، وصورة تانية ليا أنا وأحمد أخويا واقفين جنبه، والعود برضه رمز مهم».

وكشف الفنان علي الحجار عن وجود ترتيبات لإقامة حفل فني بالتزامن مع افتتاح المتحف، يشارك فيه عدد من الفنانين الذين يحتفي المتحف بسيرتهم وذكرياتهم، سواء من خلال الصور أو الآلات الموسيقية والمقتنيات التي توثق مسيرتهم الفنية.

علي الحجار الفنان علي الحجار أعمال علي الحجار أغاني علي الحجار أكاديمية الفنون

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