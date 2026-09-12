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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على الحجار يروى ملامح مسيرته مع عمر خيرت فى 100 سنة غنا بالأوبرا

على الحجار يروى ملامح مسيرته مع عمر خيرت فى 100 سنة غنا بالأوبرا
على الحجار يروى ملامح مسيرته مع عمر خيرت فى 100 سنة غنا بالأوبرا
أوركيد سامي

بين صوت الوجدان وعبقرية الألحان مرت الحلقة التاسعة من سلسلة المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى تقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل بالتعاون مع النجم على الحجار وضمت مجموعة بارزة من مؤلفات الموسيقار عمر خيرت قادها المايسترو احمد عاطف وشارك خلالها المطرب أحمد على الحجار، المطربة ألحان المهدى، عازف البيانو محمد عبد الله، وأخرجها أحمد فؤاد .

فأمام حشد جماهيرى ضخم شغل كافة مقاعد المسرح الكبير روى النجم على الحجار ملامح المسيرة التى جمعته بمؤلفات الموسيقار عمر خيرت حيث امتزجت المشاعر الصادقة بالنغمات الحالمة، ومع لحظات من الجمال النقى تفاعل الحضور مع كوكبة من الأعمال البراقة التى ارتبطت بالذاكرة الجماعية لمحبى الفنون الجادة كان منها فى هويد الليل - واه اه من مسلسل غوايش الى جانب تتر المقدمة، نويت أغنى - حرية - مطر - عارفة من مسلسل عصر الفرسان وتتر المقدمة بهلوانات وتتر النهاية سايس حصانك، ملعون - أمى من مسلسل الشراع المكسور وتتر النهاية آه يا بن عمرى، هى دى الحياة من مسلسل مسألة مبدأ


وتتر المقدمة خايف من بكرة وتتر النهاية كل الجروح لها دوا، ومن العمل من مسلسل اللقاء الثانى وتتر المقدمة زى الهوى، بالاضافة الى لو تعرفى من الحان رياض الهمشرى وتوزيع عمر خيرت .

كما عزفت الفرقة الموسيقية مقدمة مسلسل ضمير أبلة حكمت وموسيقى فيلم خلي بالك من عقلك، وكان الحفل قد بدأ بشارة المشروع الفنى 100 سنة غنا مين ماحبش بالأغانى كلمات سالم الشهبانى وألحان وتوزيع أحمد على الحجار .

وضمن أهداف سلسلة عروض 100 سنة غنا وكعادة النجم على الحجار فى اتاحة الفرصة للواعدين للتعبير عن انفسهم تغنى الفنان الشاب أحمد على الحجار بـ دور يا زمن، كما شدت الفنانة ألحان المهدى بـ سرسب وهما من الأغانى الداخلية لمسلسل اللقاء الثانى، وتشاركا فى آداء تتر فوازير جيران الهنا .

يشار أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع إلى جانب إكتشاف ومنح الفرصة للمواهب والأصوات الشابة وإلقاء الضوء على قدراتهم الإبداعية .

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