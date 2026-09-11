انتخاب مجلس إدارة جديد بمركز شباب المرابعين بدمياط

انعقدت اليوم الجمعية العمومية العادية بمركز شباب المرابعين بمحافظة دمياط، انتخابات مجلس إدارة جديد للمركز لدورة 2026-2030، اليوم، تحت إشراف قانوني، إلى جانب مناقشة واستكمال باقي بنود جدول الأعمال.

وشهدت أعمال الجمعية حضور اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ومديح لطفي حماد، وكيل المديرية للشباب، وصفوت غازي، مدير إدارة الهيئات، وأيمن طارة، مدير إدارة الشؤون القانونية، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة من المديرية لمتابعة والإشراف على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، حيث أغلقت اللجنة العامة باب التسجيل والتوقيعات في تمام الساعة السابعة مساءً، بعد تسجيل حضور 107 أعضاء من إجمالي 151 عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 36 لسنة 2018.

وجرت العملية الانتخابية وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة، حيث تمت مراجعة كشوف الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتسجيل، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لبدء العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة وشفافية وسلامة الإجراءات.

وتستهدف انتخابات مجلس إدارة مركز شباب المرابعين ترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية داخل مراكز الشباب، وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إداراتهم، بما يدعم تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأنشطة والخدمات المقدمة لأعضاء المركز، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط على تطوير منظومة العمل داخل مراكز الشباب.

