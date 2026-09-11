جامعة دمياط تشارك بالمؤتمر الدولي ومعرض EAIE 2026 بإسكتلندا

شاركت جامعة دمياط، للعام الثاني على التوالي، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي السادس والثلاثين للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE 2026، المقام بمدينة غلاسكو في اسكتلندا، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذا المحفل الدولي تأكيدًا لحرصها على دعم توجه الدولة نحو تدويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ حضور جامعة دمياط في المحافل الأكاديمية الدولية، وتوسيع شبكة شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وسمعتها الأكاديمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

ومثّل الجامعة خلال فعاليات المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، حيث شهدت المشاركة حضورًا مؤسسيًا فاعلًا من خلال جناح خاص للجامعة بالمعرض المصاحب للمؤتمر، جرى من خلاله التعريف بالجامعة وبرامجها ومشروعاتها ومبادراتها الدولية، والتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والمؤسسات والشبكات الأكاديمية الدولية المشاركة.

وعلى مدار يومين ، شارك الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية ، في سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع ممثلي عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية من دول مختلفة، تناولت بحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي، والتبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء البرامج الدراسية المشتركة، فضلًا عن استكشاف فرص المشاركة في المشروعات البحثية الدولية والمشروعات المدعومة من جهات التمويل الدولية، وعلى رأسها برامج الاتحاد الأوروبي، وخاصة برنامج Erasmus+.

وشملت اللقاءات ممثلي عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها Seinan Gakuin University اليابانية، وOSTIM Technical University التركية، وAditya University الهندية، إلى جانب كلية عُمان للعلوم الصحية، حيث جرى بحث مجالات متنوعة للتعاون بما يتناسب مع اهتمامات كل جهة، ويفتح مسارات جديدة أمام طلاب الجامعة وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس.

كما شهدت اللقاءات بحث فرص إنشاء برامج دراسية مشتركة تستهدف جذب الطلاب الدوليين والوافدين، ودعم التبادل الأكاديمي، إلى جانب بحث التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، والتوسع في الأبحاث والمشروعات المشتركة الممولة دوليًا.

وشهدت فعاليات المشاركة الاتفاق مبدئيًا على توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة دمياط وOSTIM Technical University التركية، بما يفتح آفاقًا للتعاون في المجالات الهندسية والتكنولوجية والإدارية، والاستفادة من تجربة الجامعة التركية في الربط بين التعليم الأكاديمي واحتياجات القطاع الصناعي.

وشهدت المشاركة كذلك الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مع جامعة Aditya الهندية في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب والإدارة، بما يعزز فرص التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

وفي إطار توجه الجامعة نحو زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعزيز انفتاحها على الأسواق التعليمية الدولية، بحث الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، سبل التعاون مع شركة Conferences Gulf LTD البريطانية المتخصصة في المؤتمرات والاستشارات التعليمية وإرشاد الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات، بما يدعم جهود الجامعة في استقطاب الطلاب الدوليين والتعريف بفرصها وبرامجها التعليمية.

وأكد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، أن مشاركة الجامعة في مؤتمر ومعرض EAIE 2026 تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز انفتاحها على المجتمع الأكاديمي الدولي، وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية المرموقة، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تدويل التعليم العالي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تحرص على أن تتجاوز مشاركاتها الدولية مجرد الحضور في المحافل الأكاديمية، إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة تترجم إلى اتفاقيات وبرامج ومشروعات مشتركة، وتوفر فرصًا أوسع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للجامعة ورفع مستوى حضورها وسمعتها الأكاديمية على الساحة الدولية.

وأضاف أن جامعة دمياط تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والمشروعات البحثية الدولية، والبرامج الدراسية المشتركة، وجذب الطلاب الوافدين، بما يدعم جهود الجامعة في تحقيق أهدافها في مجال التدويل وتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.

وتعكس مشاركة جامعة دمياط في فعاليات مؤتمر ومعرض EAIE 2026 حرص الجامعة على مواصلة جهودها في مجال تدويل التعليم العالي، وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.