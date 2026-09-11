بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهم بالتعدي على نجار بسلاح أبيض في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن شكوى إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدها باستخدام سلاح أبيض، وتحطيم زجاج سيارة عمها بمحافظة دمياط.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 مايو الماضي، تقدم عم صاحبة المنشور، نجار ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، ببلاغ ضد نجار آخر، متهماً إياه بإتلاف سيارته بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المشكو في حقه حينها واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.

وباستدعاء والد صاحبة المنشور، اتهم المشكو في حقه بمعاودة التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى، على خلفية ذات الخلافات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبإرشاده جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.