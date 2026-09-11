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التنمية المحلية تنفي صدور قرار بقطع الأشجار: شائعات لا أساس لها من الصحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية تنفي صدور قرار بقطع الأشجار: شائعات لا أساس لها من الصحة

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

تداولت خلال الساعات الماضية بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن ملف قطع الأشجار، تضمنت معلومات حول صدور قرار مركزي بقطع الأشجار، وهو ما تبين عدم صحته وعدم توافقه مع التصريحات والتوجيهات الرسمية المعلنة للوزيرة بشأن التعامل مع الأشجار في المحافظات.

إجراءات قانونية ضد المخالفين.. التنمية المحلية تحظر قطع الأشجار وتشدد على "مبادرة الـ 100 مليون"

تأتي إعادة تداول هذه التصريحات في الوقت الذي تؤكد فيه التوجيهات الرسمية لوزارة التنمية المحلية والبيئة أهمية الحفاظ على الأشجار واستدامتها، والتوسع في أعمال التشجير، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، باعتبار الأشجار أحد المكونات الأساسية لتحسين البيئة الحضرية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وجهت الدكتورة منال عوض المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع متابعة أعمال التشجير وزيادة أعداد الأشجار، والاستفادة من دورها في تحسين جودة البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.

كما تضمنت توجيهات الدكتورة منال عوض تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي حالات تعدي على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالقطع أو الاقتلاع أو الإتلاف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووفق التوجيهات الرسمية، لا يجوز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ، إلى جانب استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وذلك في ضوء أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتشمل إجراءات استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة تقديم كتاب من المحافظ يتضمن المبررات الخاصة بالقطع أو الاقتلاع، ووسائل التنفيذ المقترحة، وكيفية التصرف في الأشجار، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفق الإجراءات القانونية والبيئية المنظمة.

الدكتورة منال عوض التواصل الاجتماعي تصريحات التصريحات والتوجيهات الرسمية الأشجار المحافظات

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