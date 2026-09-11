تمزيق إعلانات حفل أصالة في سوريا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الأشخاص، وهم يقومون بتمزيق اللوحات الإعلانية لحفل الفنانة أصالة بسوريا.

روجت الفنانة السورية أصالة نصري لعودتها المرتقبة إلى الشام، من خلال فيديو ترويجي مؤثر كشفت خلاله عن مشاعرها تجاه هذه العودة.

وقالت أصالة خلال الفيديو الترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور انستجرام :"من لحظة ما عرفت إن رجعتي للشام ليها موعد، صار الحلم واقع، وقرب تاريخ هيكون في حياتي هو الأهم".

وأكدت الفنانة السورية أن الليلة المرتقبة لن تكون مجرد حفل غنائي أو سهرة تجمعها بجمهورها، وإنما تحمل بالنسبة إليها مشاعر ومعانٍ أكبر، خاصة أنها تمثل لحظة لقاء جديدة بينها وبين أهل بلدها بعد سنوات من الغياب.

وأضافت: “هي ليلة مو عادية ولا سهرة غنائية.. لقاؤنا ولادة جديدة لابنتكم أصالة”.

وأكدت الفنانة السورية أن الليلة المرتقبة لن تكون مجرد حفل غنائي أو سهرة تجمعها بجمهورها، وإنما تحمل بالنسبة إليها مشاعر ومعانٍ أكبر، خاصة أنها تمثل لحظة لقاء جديدة بينها وبين أهل بلدها بعد سنوات من الغياب.

وأضافت: “هي ليلة مو عادية ولا سهرة غنائية.. لقاؤنا ولادة جديدة لابنتكم أصالة”.