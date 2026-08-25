رئيس جامعة قنا يفتتح معرض رحلة ما بين التراث والأصالة بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، معرضًا فنيًا بعنوان «رحلة ما بين التراث والأصالة»، الذي ينظمه قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة، خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2026، ويستقبل الزائرين في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبدالقادر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد السيد كامل، رئيس قسم التربية الفنية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبحضور الدكتور حامد السيد محمد والدكتور شريف مسعد محمد من جامعة العاصمة.



ويضم المعرض 16 عملًا فنيًا تشكيليًا من مجموعة من الحُلي المعدنية، قدمتها الدكتورة دعاء جابر حسين محمد، مدرس أشغال المعادن بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة قنا، وتعتمد الأعمال على استلهام عناصر ومفردات من الفنون المصرية القديمة، وإعادة تقديمها برؤية فنية معاصرة تجمع بين جماليات التراث وروح الابتكار.

وخلال تفقده للمعرض، أشاد رئيس جامعة قنا، بالمستوى الفني المتميز للأعمال المعروضة، مؤكدًا أن الفنون تمثل أحد المسارات المهمة للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الوعي بالتراث، مشيرًا إلى أن استلهام الفنون المصرية القديمة وإعادة صياغتها بصورة معاصرة يعكس قدرة الفنان على الربط بين الأصالة والإبداع.

وأكد عكاوى، حرص جامعة قنا على دعم الأنشطة الفنية والثقافية وتشجيع المبدعين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية جامعية متكاملة، لافتًا إلى أهمية إقامة المعارض التي تتيح عرض التجارب الفنية المتميزة وتبادل الخبرات بين المتخصصين.

وأشاد رئيس جامعة قنا، بما يقدمه قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية من أعمال تعكس تنوع مجالات الإبداع الفني، مثمنًا جهود الكلية في تنظيم المعرض وإبراز القيمة الجمالية والفنية للتراث المصري من خلال أعمال مبتكرة.



