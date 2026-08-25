قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل أوائل الثانوية الأزهرية ويكرمهم ويمنحهم مكافآت مالية ورحلة عمرة
أزمةوقود تضرب إيران .. طوابير من السيارات في العاصمة
رئيس الوزراء يبدأ جولة بمشروعات قطاع خدمات التعهيد بالإسكندرية
الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية
كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه
لبحث زيادة الاستثمارات بمصر.. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني بالعلمين
إنقاذ 85 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
وزير التعليم يوجه بإستمرار أعمال الصيانة الدورية والتأكد من جاهزية الأثاث المدرسي قبل الدراسة
مفيش درجات بدون حضور.. وزير التعليم: الامتحانات من كتب المدرسة والتقييمات
وزير التعليم: هدفنا تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل
141 ألف شكوى في 6 أشهر.. اعرف تعمل إيه لو باقتك بتخلص بسرعة أو الإنترنت ضعيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا يفتتح معرض رحلة ما بين التراث والأصالة بكلية التربية النوعية

افتتاح معرض بكلية التربية النوعية بقنا
افتتاح معرض بكلية التربية النوعية بقنا
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، معرضًا فنيًا بعنوان «رحلة ما بين التراث والأصالة»، الذي ينظمه قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة، خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2026، ويستقبل الزائرين في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبدالقادر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد السيد كامل، رئيس قسم التربية الفنية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبحضور الدكتور حامد السيد محمد والدكتور شريف مسعد محمد من جامعة العاصمة.


ويضم المعرض 16 عملًا فنيًا تشكيليًا من مجموعة من الحُلي المعدنية، قدمتها الدكتورة دعاء جابر حسين محمد، مدرس أشغال المعادن بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة قنا، وتعتمد الأعمال على استلهام عناصر ومفردات من الفنون المصرية القديمة، وإعادة تقديمها برؤية فنية معاصرة تجمع بين جماليات التراث وروح الابتكار.

وخلال تفقده للمعرض، أشاد رئيس جامعة قنا، بالمستوى الفني المتميز للأعمال المعروضة، مؤكدًا أن الفنون تمثل أحد المسارات المهمة للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الوعي بالتراث، مشيرًا إلى أن استلهام الفنون المصرية القديمة وإعادة صياغتها بصورة معاصرة يعكس قدرة الفنان على الربط بين الأصالة والإبداع.

وأكد عكاوى، حرص جامعة قنا على دعم الأنشطة الفنية والثقافية وتشجيع المبدعين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية جامعية متكاملة، لافتًا إلى أهمية إقامة المعارض التي تتيح عرض التجارب الفنية المتميزة وتبادل الخبرات بين المتخصصين.

وأشاد رئيس جامعة قنا، بما يقدمه قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية من أعمال تعكس تنوع مجالات الإبداع الفني، مثمنًا جهود الكلية في تنظيم المعرض وإبراز القيمة الجمالية والفنية للتراث المصري من خلال أعمال مبتكرة.

قنا جامعة قنا جماليات التراث الفنون المصرية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

ترشيحاتنا

رزان جمال

بعد نجاحهما في "القدر".. رزان جمّال تتعاون مع قصي خولي في عمل درامي جديد

بعد نجاحهما في «القدر».. رزان جمّال تتعاون مع قصي خولي في بطولة عمل درامي جديد

بعد نجاحهما بـ«القدر».. رزان جمّال وقصي خولي في عمل درامي جديد

الست لما

بمشاركة أبطاله.. الست لما يحتفي بعرضه الخاص في الرياض وسط حضور جماهيري كبير

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فوائد ومحاذير.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد