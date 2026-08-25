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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبد الفتاح: حكم مصري يدير قمة الأهلي والزمالك.. ولدينا 3 حكام قادرون على تحمل الضغوط

عصام عبد الفناح
عصام عبد الفناح
محمد سمير

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستدار بواسطة حكم مصري، مشددًا على ثقته في قدرة التحكيم المصري على إدارة المواجهة المرتقبة.

وقال عبد الفتاح: «قمة الأهلي والزمالك سيديرها حكم مصري وليس أجنبيًا، ولدينا 3 حكام قادرين على تحمل ضغوط إدارة المباراة».

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن اختيار حكم القمة سيكون وفقًا لمعايير فنية، مع الأخذ في الاعتبار خبرة الحكم وقدرته على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية المصاحبة للمباراة.

وتعد مواجهة الأهلي والزمالك من أبرز مباريات الموسم، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، وهو ما يضع طاقم التحكيم أمام اختبار قوي، خاصة في ظل أهمية المباراة للفريقين.

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