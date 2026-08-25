مورينيو: إندريك ليس للبيع ولا للإعارة

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، موقفه من مستقبل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، مؤكدًا تمسكه باستمرار اللاعب داخل صفوف الفريق، ورفضه بشكل قاطع فكرة رحيله سواء عن طريق البيع أو الإعارة خلال الفترة المقبلة.

إصابة بسيطة وراء غياب إندريك

وأوضح مورينيو أن ابتعاد إندريك عن المشاركة في الفترة الحالية لا يرتبط بأي قرار فني أو بتراجع مكانته داخل حساباته، وإنما يأتي بسبب معاناته من التهاب بسيط في الأوتار، وهو ما دفع الجهاز الفني والطبي إلى التعامل مع حالته بحذر.

وقال المدرب البرتغالي: «إنها حالة التهاب أوتار بسيطة، مجرد إجراءات وقائية لتجنب مشكلة أكبر. أنا معجب به كثيرًا، وقد تلقيت استفسارات كثيرة بشأنه، لكنني لا أريد بيعه أو إعارته. إنه موهوب جدًا».

مورينيو يغلق الباب أمام رحيل المهاجم البرازيلي

وتأتي تصريحات مورينيو لتضع حدًا للتكهنات التي ظهرت حول مستقبل إندريك، خاصة في ظل عدم حصوله على عدد كبير من دقائق اللعب خلال بداية الموسم.

ويرى المدير الفني لريال مدريد أن المهاجم البرازيلي يمثل عنصرًا مهمًا ضمن خياراته الهجومية، وأن ابتعاده الحالي لا يعني خروجه من حساباته، بل إن الجهاز الفني يفضل عدم المجازفة بعودته قبل اكتمال جاهزيته.

إمكانية الجمع بين إندريك ومبابي وإسباي

وتطرق مورينيو أيضًا إلى إمكانية الدفع بإندريك إلى جانب كيليان مبابي وكارلوس إسباي في الخط الأمامي، مؤكدًا أن طبيعة كل مباراة والمنافس الذي يواجهه ريال مدريد ستكون العامل الأساسي في تحديد شكل التشكيل.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن امتلاك الفريق لاعبين بخصائص مختلفة يمنحه العديد من الحلول التكتيكية، وهو ما يسمح له بتغيير شكل الخط الهجومي وفقًا لمتطلبات كل مواجهة.

ريال مدريد يستعد لمواجهة ريال سوسيداد

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهة ريال سوسيداد غدًا في الدوري الإسباني، وسط جدول مباريات مزدحم يفرض على الفريق خوض عدد كبير من المواجهات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويرى مورينيو أن ضغط المباريات لا يمثل أمرًا غير عادل، خاصة أن تأجيل انطلاق الموسم لمدة أسبوع إضافي للفرق التي شارك عدد كبير من لاعبيها في كأس العالم كان قرارًا إيجابيًا من وجهة نظره.

وأكد أن الفرق المحترفة مطالبة بالتعامل مع جدول قد يصل إلى ثلاث مباريات في الأسبوع، وهو ما يجعل عملية تدوير اللاعبين وإدارة الأحمال البدنية أمرًا ضروريًا.

الجاهزية البدنية تحسم اختيارات مورينيو

وشدد المدير الفني لريال مدريد على أن الحالة البدنية للاعبين ستكون أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها عند اختيار التشكيل الأساسي.

وأوضح أنه إذا أثبتت البيانات البدنية أو الفحوصات أن لاعبًا ما غير قادر على المشاركة بصورة آمنة، فلن يتردد في منحه الراحة والدفع بلاعب آخر، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين تأتي قبل أي اعتبارات أخرى.

فالفيردي.. لاعب متعدد الاستخدامات

كما تحدث مورينيو عن الأوروجوياني فيدي فالفيردي، مشيدًا بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، لكنه أوضح أن خط الوسط يظل المركز الطبيعي للاعب في رؤيته الفنية.

وأكد أن إمكانية استخدام فالفيردي في مراكز أخرى تظل قائمة وفقًا لاحتياجات كل مباراة، وطبيعة المنافس، والخطة التي يسعى ريال مدريد إلى تطبيقها، في ظل رغبة المدرب في الاستفادة من مرونة اللاعب وقدراته البدنية والفنية.