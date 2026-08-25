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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026

الريال السعودي
الريال السعودي
أمل مجدى

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 خلال التعاملات الصباحية في البنوك العاملة.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم 

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي عند 13.54 جنيه، مقابل 13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر شراء الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.53 جنيه، وبلغ سعر البيع إلى 13.57 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي لنحو 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التمويل الكويتي 13.52 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي إلى 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك نكست  13.51 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي للشراء 13.51 جنيه مقابل 13.55 جنيه للبيع.

وصل سعر شراء الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.50 جنيه، وسجل البيع 13.55 جنيه.

ووصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء الريال السعودي عند 13.49 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.55 جنيه .

وسجل سعر الشراء في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.49 جنيه مقابل 13.55 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.48 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.48 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

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