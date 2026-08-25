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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات وأعمال التنفيذ الجارية في مشروع إنشاء المنطقة الحرفية بقرية الترامسة، والذي يعد أحد المشروعات التنموية والاستثمارية المستهدفة بالمحافظة للارتقاء بقطاع الصناعات الحرفية وتوفير فرص العمل للشباب.
 

شهد الاجتماع كل من: اللواء محمد الحلفاوي، رئيس قطاع المشروعات الصناعية، والمهندس طارق عبدالجليل، العضو المنتدب لشركة الصعيد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبدالحفيظ، مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من رؤساء القطاعات الخدمية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


 

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمختلف مراحل المشروع، بما في ذلك الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وتوصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، موجهًا بإنهاء أعمال الحفر المتبقية اللازمة يدويًا، ووضع خطة زمنية لانتهاء الأعمال في المشروع.
 

وشدد الببلاوي، على ضرورة تذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل في الموقع، موجهًا بتكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي للمحافظة.
 

وأشار محافظ قنا، إلى أن المنطقة الحرفية بالترامسة تمثل مجمعاً متكاملاً لتجميع الحرفيين في بيئة عمل آمنة ومجهزة بأحدث المعايير التنظيمية والصناعية، مما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من معدلات البطالة بالمحافظة. 
 

وأكد الببلاوي، أن المشروع يعكس استراتيجية الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر توفير مناخ استثماري يرتكز على أسس علمية وخدمية متطورة، بما يضمن دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف أنحاء محافظة قنا.

 


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