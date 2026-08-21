أصالة تتبرع بنصف ارباح حفلها بسوريا للجميعات الخيرية

تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء حفلين غنائيين في سوريا، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن إحياء حفلات في موطنها.

وكشفت الجهة المنظمة أن الحفلين من المقرر أن يُقاما يومي 17 و19 من الشهر المقبل، وستُخصص نصف أرباحهما للجمعيات الخيرية

عودة للوطن والذكريات:



أعربت الفنانة أصالة عن نيتها في زيارة سوريا خلال الفترة القادمة، بعد سنوات من الغياب.

وقالت أصالة: “إن شاء الله أقدر أنزل في شهر أغسطس الحالي، وألتقي بكل حبايبي في الشام، وأول مكان أزوره سيكون منزل عائلتي، ومن بعد ذلك منزل جدتي”.

وأضافت: "بيت ستي بعشقه، فيه بحرة ودالية، وكنت مدللة عندها.. نفسي أنام هناك على التخت النحاس العالي، وأسمع أذان الفجر لأن المئذنة كانت فوق بيتها، وأقوم أصلي الفجر مثل زمان".