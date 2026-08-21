بالحجاب.. ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث ظهرت وهي ترتدي الحجاب، في ظهور لافت أثار اهتمام متابعيها.



وظهرت ياسمين عبد العزيز داخل سيارتها مرتدية إسدال الصلاة ، مع غطاء رأس متناسق مع إطلالتها، إلى جانب نظارة شمسية أضفت لمسة مميزة على ظهورها.



من جانب آخر، تمكن فيلم “خلي بالك من نفسك”، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، من تصدر قائمة الأفلام الأعلي تحقيقًا للايرادات في المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي.

وجاء الفيلم في المرتبة الاولي على مستوي الافلام المصرية بعد تحقيقة ما يزيد عن 50 مليون جنيه، رغم طرحه الخميس الماضي، متفوقًا علي فيلم شمشون ودليلة، وصقر وكناريا، وابن مين فيهم.