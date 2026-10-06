جولة مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا حول ليبيا

أكد السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا أنه بتنظيم من السفارة المصرية بروما وبناءً على دعوة من الجانب الإيطالي، استضافت العاصمة روما جولة المشاورات المصرية الإيطالية حول تطورات الأوضاع فى ليبيا، وذلك بمشاركة مساعدي وزير الخارجية من البلدين السفير باسل صلاح والسفير ماورييتزو جريتانى.

وأوضح بسام راضي أن تلك الجولة تأتي في إطار آلية المشاورات المصرية الإيطالية الدورية حول ليبيا، والتي انعقدت جولتها الأخيرة في يناير الماضي بالقاهرة، حيث تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود تسوية الأزمة الليبية بشكل شامل ومستدام.

وأكد الجانبان، خلال المشاورات، ضرورة تعزيز آليات التنسيق القائمة بين الأطراف الاقليمية والدولية؛ سعياً لتوحيد المواقف حول كيفية مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة على دول المنطقة.

كما اتفق الطرفان على أهمية أن تشمل كافة الجهود الدولية والإقليمية جميع الأطراف الليبية المعنية في المشهد الليبي، بما يحول دون تهميش واستبعاد أي مكون من الساحة السياسية الليبية.

وشدد الجانبان على رفضهما لأي تدخلات خارجية في الشئون الداخلية لليبيا، كما اتفق الطرفان على ضرورة خروج جميع المرتزقة من الأراضى الليبية واهمية التزام الدول بقواعد القانون الدولي المنظمة لعملية ترسيم الحدود البحرية