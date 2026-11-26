تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان المصري الكبير توفيق الدقن، أحد أبرز نجوم السينما المصرية، الذي تميز بأداء أدوار الشر بأسلوب استثنائي جمع بين القوة وخفة الظل والسخرية، ونجح في خطف الأضواء رغم اعتماده على الأدوار المساندة، ليترك شخصيات وإفيهات خالدة في ذاكرة الجمهور.

وُلد توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدقن في 3 مايو عام 1923 بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة تضم تسعة أبناء، بواقع خمس بنات وأربعة أولاد. وشهدت طفولته ظروفاً خاصة، إذ لم يستخرج والده شهادة ميلاد باسمه عقب وفاة شقيقه الأكبر، ما اضطره إلى استخدام شهادة ميلاد شقيقه.

وحفظ القرآن الكريم في كُتاب القرية، وأتم تعليمه الابتدائي بمحافظة المنوفية، قبل أن ينتقل مع والده إلى محافظة المنيا، حيث استكمل دراسته حتى المرحلة الثانوية. ولم تقتصر انشغالاته خلال سنوات شبابه على الدراسة، بل حرص على العمل ومساعدة أسرته، فالتحق بالعمل في السكك الحديدية، ثم عمل كاتباً للمخالفات بالنيابة الجزئية في المنيا.

وبعد حصوله على الثانوية العامة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه حاصلاً على درجة البكالوريوس عام 1950، لتبدأ ملامح رحلته الفنية في التبلور خلال سنوات الدراسة، حين انضم إلى فرقة المسرح الحديث التي ضمتها جهود الفنان زكي طليمات، وبدأ في أداء أدوار صغيرة، كان أولها تجسيد شخصية فلاح.

وعقب تخرجه، اتجه توفيق الدقن إلى العمل المسرحي، فالتحق بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات، وشارك مع مجموعة من زملائه في تأسيس فرقته الخاصة، التي تحمل أعضاؤها مسؤولية تمويل أنشطتها، بهدف تقديم تجارب مسرحية جديدة وإتاحة الفرصة أمام أجيال من الفنانين للظهور. ثم انضم إلى فرقة إسماعيل ياسين لمدة عامين، قبل أن يلتحق بالمسرح القومي، الذي ظل عضواً به حتى إحالته إلى المعاش.

وشهدت خشبة المسرح جانباً مهماً من موهبته، حيث قدم منذ عام 1958 عدداً من الأعمال البارزة، من بينها مسرحيتا "عيلة الدوغري"، "بداية ونهاية"، إلى جانب أعمال أخرى أكدت قدرته على التنوع في الأداء والانتقال بين الشخصيات المختلفة.

وتُعد مسرحية "الفرافير" من أبرز علاماته الفنية، إذ كشفت عن إمكاناته في تقديم الشخصيات ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وقدرته على توظيف أدواته التمثيلية بما يتناسب مع طبيعة كل دور.

أما على مستوى السينما، فكانت مشاركته في فيلم "ظهور الإسلام" عام 1951 إحدى خطواته الأولى في هذا العالم، لتنطلق بعدها مسيرة فنية امتدت لعقود، رسّخ خلالها مكانته كأحد أبرز نجوم أدوار الشر، بفضل ملامحه الحادة وقدرته على توظيف تعبيرات الوجه ونبرات الصوت وإلقاء الحوار.

تميز توفيق الدقن بقدرته على تحويل الشخصية الشريرة إلى مصدر للضحك والجاذبية، من خلال أداء جمع بين الجدية والمبالغة المحسوبة، وبراعة في إلقاء العبارات، حتى تحولت بعض إفيهاته إلى جزء من الثقافة الشعبية المصرية، ومن أشهرها: "أحلى من الشرف مفيش"، "آلو يا أمم"، "أستر يا اللي بتستر"، "البلنس في الإكسلنس".

وترك توفيق الدقن رصيداً فنياً ثرياً، إذ شارك في أكثر من 300 فيلم سينمائي، من أبرزها "أنا وحبيبي"، "درب المهابيل"، "ابن حميدو"، "صاحب الجلالة"، "أدهم الشرقاوي"، "القاهرة 30"، "يوميات نائب في الأرياف"، "الأرض"، "الدرب الأحمر"، "الأزواج الشياطين"، وغيرها من الأعمال التي شكلت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية.

ولم تقتصر موهبته على الشاشة الكبيرة، بل امتدت إلى الدراما التلفزيونية، حيث شارك في أكثر من 150 عملاً بين المسلسلات والسهرات التلفزيونية، ومن أبرزها "أحلام الفتى الطائر"، "بنت الحتة"، "ألف ليلة وليلة"، فيما كان مسلسل "حلم الليل والنهار" آخر أعماله التلفزيونية.

كما حظيت الإذاعة بنصيب كبير من مشواره الفني، إذ تجاوز رصيده الإذاعي 200 عمل، من بينها "بنت مدارس"، "بيت القلوب المحطمة"، "دندش"، "أهلاً يا حب"، "أولاد حارتنا"، ليؤكد قدرته على توظيف موهبته في مختلف أشكال الأداء الفني، والتواصل مع الجمهور عبر الشاشة والميكروفون وخشبة المسرح.

وحظي الفنان الراحل بتقدير رسمي وفني خلال مشواره، وحصل على عدد من الأوسمة وشهادات التقدير، من بينها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1956، ووسام الاستحقاق والجدارة خلال عيد الفن عام 1978، إلى جانب مجموعة من الدروع والجوائز التي حصل عليها من المسرح القومي واتحاد الإذاعة والتلفزيون، تقديراً لعطائه الفني وإسهاماته في إثراء الحركة الفنية المصرية.

وعلى المستوى الشخصي، عاش توفيق الدقن حياة أسرية مستقرة، إذ تزوج من السيدة نوال الرخاوي، التي لم تكن تنتمي إلى الوسط الفني، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم ماضي، الذي يعمل محامياً، وهالة، التي تشغل منصب مدير عام بالرقابة على المصنفات الفنية، وفخر، الذي يعمل بإحدى شركات الخليج في دبي.

رحل توفيق الدقن في 26 نوفمبر عام 1988، عن عمر ناهز 65 عاماً، إثر إصابته بالفشل الكلوي، تاركاً إرثاً فنياً خالداً وبصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، جعلت أدواره المساندة تنافس أدوار البطولة في التأثير والحضور.