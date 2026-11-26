أثارت الفنانة أنغام حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مجموعة من الصور من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، بالتزامن مع حالة الحزن التي شهدها الشارع المصري إثر حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وانتقد عدد من المتابعين توقيت نشر الصور، معتبرين أنه لم يكن مناسبًا في ظل تداعيات الحادث المأساوي، ومشيرين إلى أن الجمهور كان ينتظر ظهورها برسالة تضامن ومواساة لأسر الضحايا، بدلًا من مشاركة صور جلسة تصوير جديدة، رغم نشرها رسالة تعزية عبر حسابها الرسمي على منصة «X».

وتفاعل المتابعون مع منشور أنغام بتعليقات حمل بعضها نبرة عتاب وانتقاد، حيث كتب أحدهم: «مش وقته خالص يا فنانة.. الناس ميتة متفحمة، ربنا يعافينا ويرحمهم ويصبر ذويهم»، بينما علق آخر: «هو دا وقته يا فنانة؟ دا الإحساس نعمة بجد»، فيما دعا متابعون إلى مراعاة مشاعر أسر الضحايا واحترام حالة الحزن التي يعيشها الشارع المصري



