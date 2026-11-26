نعى الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي وقع إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واشتعال النيران بها، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتقدم مرشد بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنح أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن هذا الحادث الأليم يستوجب الوقوف على جميع ملابساته وأسبابه، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع تداعياته المباشرة، مشددًا على أهمية إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة للوقوف على الأسباب الفنية والإنشائية والتنظيمية التي أدت إلى وقوع الحادث، وتحديد المسؤوليات بكل شفافية ووضوح.

وطالب بضرورة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن المساءلة والمحاسبة تمثلان ضمانة أساسية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد مرشد على أهمية مراجعة إجراءات السلامة والأمان على الطرق، لا سيما فيما يتعلق بحركة سيارات النقل المحملة بالمواد البترولية والمواد الخطرة، والتأكد من الالتزام باشتراطات النقل والتأمين الفني، إلى جانب مراجعة منظومة الرقابة والمتابعة والاستجابة للطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث والحد من خسائرها البشرية.

وأشاد بالتحرك العاجل لأجهزة الدولة وفرق الحماية المدنية والإسعاف والجهات المعنية في التعامل مع الحادث ونقل المصابين وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الدعم الطبي والنفسي لأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة حالتهم حتى التعافي.

كما أشاد بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتداعيات الحادث وتوجيهاته للأجهزة المعنية بسرعة التعامل معه وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، معتبرًا أن هذه المتابعة تعكس أهمية التعامل الجاد مع الحوادث التي تمس حياة المواطنين وسلامتهم.