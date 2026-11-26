سجل أسعار الخضراوات في الأسواق ، اليوم الخميس 26 نوفمبر، تباينًا بين الأصناف المختلفة.

أسعار الطماطم

وبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم 23.85 جنيه، والبطاطس 25.86 جنيه، والبطاطا 14.61 جنيه، والبصل 21.43 جنيه، والليمون البلدي 33.37 جنيه.

وسجلت البامية 57.86 جنيه، والملوخية 17.66 جنيه، واللفت 10.06 جنيه، والكوسة 26.41 جنيه، والقلقاس 26.85 جنيه.

وسجل كيلو الفلفل الرومي 24.11 جنيه، والفلفل الحامي 23.39 جنيه، والفاصوليا الخضراء 32.29 جنيه، والبسلة 50.38 جنيه، والسبانخ 22.08 جنيه، وخيار الصوب 21.52 جنيه، والخبيزة 11.39 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الجزر 22.82 جنيه، والجزر بعرش 15.79 جنيه، والبنجر 22.68 جنيه، وباذنجان العروس 18.89 جنيه، والباذنجان الرومي 15.19 جنيه، والأبيض 17.91 جنيه، بينما سجل ورق العنب البناتي 97.65 جنيه.

أسعار الخضراوات

بلغ متوسط سعر الكرنب 35.39 جنيه، والقرنبيط 29.11 جنيه، والخس 21.61 جنيه، بينما سجلت الواحدة من البنجر 4.78 جنيه.

أسعار الورقيات

سجلت أسعار الورقيات لكل 100 رابطة، حيث سجلت الكسبرة 281.54 جنيه، والكرفس 344.12 جنيه، والكرات 236.67 جنيه، والشبت 292.06 جنيه، والسلق 298.78 جنيه، والجرجير 236.74 جنيه، والبقدونس 315 جنيهًا، والبصل الأخضر 373.57 جنيه.