تتجه الأنظار في السادسة مساء اليوم الخميس إلى مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يقام حفل افتتاح النسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويشهد حفل الافتتاح حضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، ومي زين الدين، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وقيادات وأسرة الرياضة البارالمبية.

وتسبق مراسم الافتتاح مواجهة منتخب مصر للسيدات أمام نظيره الكندي، في الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما يخوض منتخب مصر الأول للرجال مباراته أمام ليبيا في السابعة مساءً، عقب انتهاء مراسم الافتتاح، في بداية مشواره بالمجموعة الثانية.

كما يخوض منتخب مصر الثاني للرجال مباراتين اليوم، حيث يلتقي الإمارات في الحادية عشرة و45 دقيقة صباحًا، قبل مواجهة كينيا في الثامنة و45 دقيقة مساءً.

وكانت منافسات الرجال قد انطلقت أمس الأربعاء، وشهدت الظهور الأول لفريق مصر الثاني أمام منتخب البرتغال، في مباراة انتهت بفوز الأخير بنتيجة 11-9.

مجموعات المنتخبات المصرية في كأس العالم

تشهد النسخة الثانية من البطولة مشاركة 27 منتخبًا في منافسات الرجال والسيدات، بواقع 18 منتخبًا في منافسات الرجال و9 منتخبات في منافسات السيدات.

وتم توزيع منتخبات الرجال على أربع مجموعات، حيث يتواجد منتخب مصر الأول على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الكويت وإسبانيا وليبيا، بينما يلعب منتخب مصر الثاني ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات كينيا والبرازيل والإمارات والبرتغال.

وفي منافسات السيدات، تتوزع المنتخبات التسعة على مجموعتين، حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كندا والجزائر وجنوب أفريقيا وسويسرا.

ويقود أيمن غنيم منتخب الرجال مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي السبعاوي، فيما يتولى مدحت أبو زيد القيادة الفنية لمنتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.

وتتطلع المنتخبات المصرية إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وتقديم مستويات قوية خلال المنافسات، في ظل مشاركة نخبة من المنتخبات العالمية، وطموحات بتحقيق نتائج مميزة في البطولة التي تحتضنها مصر.