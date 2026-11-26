أكد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مراجعة شاملة لآلية اختيار المديرين الفنيين واللاعبين، في ظل تكرار الأخطاء خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددًا على ضرورة تطوير أساليب التقييم بما يتناسب مع متطلبات كرة القدم في الوقت الحالي.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان»، إن الأهلي يحتاج إلى ثورة في طريقة اختيار المدير الفني واللاعبين، موضحًا أن تكرار الأخطاء نفسها على مدار 3 سنوات أمر لا يمكن أن يستمر، وأنه لا بد من تحديث آليات الاختيار والتقييم.

وأضاف أن نجاح طريقة معينة قبل 10 أو 15 عامًا لا يعني بالضرورة استمرار نجاحها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كرة القدم تتطور باستمرار، وهو ما يتطلب تغيير أساليب العمل والتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى تراجع مستوى الفريق في بعض المباريات، مؤكدًا أنه ليس من الطبيعي أن يظهر 14 أو 15 لاعبًا بمستوى سيئ في مباراة واحدة، معتبرًا أن ذلك يعكس انهيارًا فنيًا كاملًا، ويستوجب تحليلًا دقيقًا للوقوف على أسباب ما حدث.

وفيما يتعلق بموقف بعض اللاعبين، رفض ضياء السيد فكرة الاستغناء عن إمام عاشور أو أحمد سيد زيزو بسبب غضب الجماهير أو الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القرارات الفنية يجب أن تكون بعيدة عن ردود الفعل الجماهيرية.

كما أشار إلى وجود لاعبين تعرضوا للظلم في تقييم مستواهم، من بينهم حسين الشحات ومحمد عبد الله وكباكا، في ظل عدم حصولهم على التقدير أو الفرص المناسبة، من وجهة نظره.

وعن موقف المدير الفني الحسين عموتة، أوضح ضياء السيد أنه مدرب كبير ومحترم، لكنه لا يناسب طبيعة الأهلي، مشيرًا إلى أن قرار رحيله تأخر، وأنه لا يصح الانتظار حتى خوض 12 أو 13 مباراة قبل اتخاذ قرار بشأن استمرار المدير الفني أو رحيله.