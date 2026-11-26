كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس المرحلة المقبلة داخل النادي الأهلي، عقب الاستقرار على تعيين سامي قمصان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، خلفًا للمدرب الحسين عموتة.

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وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن الأهلي يستهدف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة، رغم إمكانية استمرار سامي قمصان في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن الرغبة الأساسية لدى ياسين منصور، نائب رئيس النادي والمشرف على ملف كرة القدم، بالتعاون مع سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، تتمثل في التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق.

وأضاف أن استمرار قمصان لنهاية الموسم ليس أمرًا مستبعدًا، خاصة إذا نجح في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع إدارة الأهلي إلى منحه فرصة استكمال المهمة بصورة طبيعية.