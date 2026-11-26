يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق زيورخ، حصد الإشادات من لاعبي الفريق والمسؤولين، في ظل النتائج المميزة التي يحققها منذ توليه القيادة الفنية، ونجاحه في إعادة الفريق إلى المنافسة على المراكز المتقدمة ببطولة الدوري السويسري.

ونجح كولر في قيادة زيورخ لتحقيق سلسلة من 8 مباريات متتالية دون هزيمة، بعدما بدأ الفريق الموسم بصورة متعثرة، حيث اكتفى بحصد 6 نقاط خلال أول 6 جولات، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق 4 انتصارات و4 تعادلات خلال مبارياته الثماني التالية.

وبفضل هذه النتائج، ارتقى زيورخ إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السويسري، برصيد 22 نقطة، ليحظى مدربه بإشادة واسعة داخل النادي، سواء من اللاعبين أو المسؤولين.

قائد زيورخ يشيد بقدرات مارسيل كولر

وأثنى ليندريت كامبيري، قائد فريق زيورخ، على العمل الذي يقدمه مارسيل كولر، في تصريحات نقلتها صحيفة «Bluewin» السويسرية، مؤكدًا أن النتائج التي حققها المدرب تعكس حجم التطور الذي شهده الفريق.

وقال كامبيري: «ثماني مباريات متتالية دون هزيمة، وهذا يغني عن أي تعليق».

وأضاف: «يجب أحيانًا أن أتوخى الحذر حتى لا أبالغ في المدح، لكن إنجازات كولر تتحدث عن نفسها، نحن ممتنون لوجود مدرب مثله معنا، فهو يتمتع بهدوء لا يتزعزع وخبرة واسعة في التعامل مع مختلف المواقف، إنه حقًا قائد عظيم».

وتابع: «لقد تحولنا بالفعل إلى فريق متماسك للغاية، ويمكن ملاحظة ذلك داخل الملعب».

ألكسندر هاك: كولر لا يتخذ قرارات متسرعة

من جانبه، أشاد ألكسندر هاك، لاعب زيورخ، بالأسلوب الذي يتبعه كولر في إدارة الفريق واتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن المدرب يدرس الأمور بعناية قبل حسم أي موقف.

وقال هاك: «إنه ليس من نوع المدربين الذين يتخذون قرارات متسرعة، بل يدرس الأمور بعناية فائقة، وهذا بالضبط ما يجعله متميزًا».

كما تحدث عن الجانب الشخصي في تعامل كولر مع اللاعبين، موضحًا: «إنه شخص يسهل التواصل معه، ومكتبه مفتوح دائمًا لأي استفسار أو أمر طارئ، وهذا يمنح اللاعبين الشباب وكذلك أنا كلاعب مخضرم دعمًا كبيرًا، وهو أمر ملموس حقًا».

زوجة رئيس زيورخ تشيد بمارسيل كولر

ولم تقتصر الإشادات على لاعبي الفريق، إذ سبق أن أعربت هيليان كانيبا، زوجة أنسيلو كانيبا رئيس نادي زيورخ، عن إعجابها بشخصية المدرب السويسري، مؤكدة أن تقديرها له لا يرتبط فقط بعمله الفني.

وقالت: «يثير كولر إعجابي ليس فقط كمدرب، ولكن كإنسان أيضًا، يتمتع بالرقي والأناقة، كنت أنتظر شخصًا مثله منذ زمن طويل».