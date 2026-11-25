لفتت الفنانة والإعلامية سارة نخلة الأنظار بأحدث إطلالاتها، التي شاركت بها متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال شبابية جمعت بين الأناقة والبساطة، مع لمسة من الجرأة في اختيار الألوان وتنسيق القطع.

تفاصيل إطلالة سارة نخلة

واعتمدت سارة نخلة في إطلالتها على بلوفر واسع باللون الأبيض، جاء بتصميم مريح وتفاصيل رقيقة ونقوش صغيرة ، وهو ما منح اللوك طابعا ناعما وعصريا، ونسقته مع جيبة قصيرة باللون الأحمر الناري، جاءت بتصميم واسع وثنيات متعددة أضفت مزيدا من الحيوية والحركة على الإطلالة.

واختارت سارة نخلة حذاء رياضيا يجمع بين اللونين الأبيض والوردي الفاتح، ليكمل الطابع الكاجوال للإطلالة.

سارة نخلة تكمل إطلالتها بلمسات أنثوية

ومن الناحية الجمالية، تركت سارة نخلة شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة طبيعية، مع اعتماد مكياج هادئ أبرز ملامحها، فيما اختارت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية الناعمة التي أضافت لمسة من الرقي دون مبالغة.

كما تمنح الإكسسوارات الذهبية البسيطة والشعر المنسدل الإطلالة لمسة أنثوية جذابة، دون الحاجة إلى المبالغة في التفاصيل.